Pour le match de la 28e journée de Ligue 1 face au Stade Rennais (17h05 sur Canal Plus Sport 360), Christophe Galtier devra se creuser la tête pour aligner une défense digne de ce nom. Et malgré les nombreuses défections dans ce secteur, le schéma en 3-5-2 devrait être reconduit.

Quel onze alignera Christophe Galtier ce dimanche au Parc des Princes ? Avec les absences confirmées de Presnel Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, le coach parisien devra innover en défense. En effet, El Chadaille Bitshiabu est le seul défenseur central de métier parmi les joueurs qui côtoie le groupe professionnel. Et pour faire le nombre, deux jeunes des U19 ont été convoqués pour la première fois de la saison : Nehemiah Fernandez-Veliz et Hugo Lamy. L’occasion donc d’innover tactiquement ? Non selon L’Equipe. D’après le quotidien sportif, Christophe Galtier devrait maintenir son 3-5-2 malgré les nombreuses absences en défense. « C’est en tout cas la tendance après l’entraînement de samedi matin, pendant lequel les Parisiens ont travaillé dans ce système. »

Zaïre-Emery dans la défense à trois

Déjà utilisé à de nombreux postes depuis le début de saison, le milieu de 17 ans, Warren Zaïre-Emery, est pressenti pour débuter en charnière centrale aux côtés de Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Le Titi « avait déjà été testé dans cette position lorsque Ramos avait écourté sa séance jeudi », rappelle L’E. Concernant le reste du onze, pas de grande surprise. Nuno Mendes et Timothée Pembélé devraient jouer les rôles de piston. Le milieu à trois, Vitinha, Fabian Ruiz et Marco Verratti serait reconduit. Malgré un imbroglio autour de sa situation ces dernières heures, Lionel Messi devrait bien tenir sa place en attaque, aux côtés de Kylian Mbappé.