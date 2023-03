Absent de l’entraînement ce jeudi, Lionel Messi a écourté la séance collective de ce mardi. Un départ prématuré qui fait naître un certain flou, les sources se contredisant à ce sujet.

Lionel Messi était bien présent ce vendredi matin avec ses partenaires sur la pelouse du Camp des Loges à deux jours d’affronter le Stade Rennais en Ligue 1. L’attaquant sera donc à la disposition de Christophe Galtier, à l’inverse de plusieurs autres joueurs rouge et bleu. Mais surtout, là où le doute s’est instillé, c’est après l’épisode de mardi. Le numéro 30 francilien a ainsi écourté la séance rouge et bleu, la cause concrète étant toujours en suspens.

Des versions bien différentes

Ici, deux versions se confrontent. RMC confirme tout d’abord que la légende de l’Albiceleste n’a pas terminé l’entraînement mardi. Et comme évoqué ce vendredi sur Canal Supporters, Lionel Messi aurait été déçu par un exercice proposé par le coach parisien. L’obligation d’effectuer certaines tâches défensives aurait irrité le principal intéressé. Conséquence de quoi, il aurait donc préféré rentrer chez lui et ce, malgré une tentative de Christophe Galtier pour le retenir. Néanmoins, au sein du PSG et de l’entourage du joueur, la version est un chouïa différente. En effet, Lionel Messi se serait tout simplement plaint des adducteurs en fin de séance. Par précaution, il a donc quitté ses coéquipiers. Le père du joueur a notamment pris la parole ce vendredi soir via un post Instagram pour démentir les informations circulant sur son fils.

Reste que RMC explique que Lionel Messi se trouvait en soins le lendemain de cet épisode. Or, sur les photos partagées par le PSG de la séance de ce mercredi, le gaucher apparaît bien sur la pelouse du Camp des Loges… Un nouvel épisode curieux au sein d’une saison assez particulière en définitive.