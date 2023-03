Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le Stade Rennais ce dimanche (17h05 sur Canal +). Une rencontre à laquelle devrait prendre part Nuno Mendes. En marge de celle-ci, le Portugais a accordé de son temps à PSG TV afin d’évoquer différents sujets.

A seulement 20 ans, Nuno Mendes est aujourd’hui une référence mondiale à son poste et un titulaire indiscutable sous les cieux parisiens. Au micro de PSG TV, le numéro 25 du PSG évoque son rôle : « Mon travail consiste simplement à faire ce que l’entraîneur me demande et à essayer de progresser au maximum, à faire ce que je sais faire : jouer au football, et aider au maximum mes coéquipier, c’est mon travail. J’ai l’intention de le faire chaque fois que je suis sur le terrain, à l’entraînement, je veux aider mes coéquipiers et faire ce que l’entraîneur me demande« . Le Portugais aide on ne peut mieux ses coéquipiers depuis son flanc gauche, et en profite pour sa progression personnelle : « J’ai progressé c’est normal, je m’entraîne tous les jours avec eux, ça m’a fait évoluer. L’entraînement aide aussi. Nous avons de très bons joueurs en un contre un et ça me fait grandir aux entraînements. C’est difficile de défendre contre Kylian (Mbappé ; NDLR) à l’entraînement mais ça me fait progresser, ça me fait apprendre davantage et ça m’aide à savoir comment défendre sur l’adversaire. Et je pense que j’ai évolué dans ce domaine« .

« Nous avons l’habitude de jouer ensemble à l’entraînement«

Un de ses coéquipiers avec qui la connexion fonctionne bien est sans doute Kylian Mbappé. S’il est difficile de défendre sur le numéro 7 du PSG selon Nuno Mendes, en match, le scénario est différent : « Nous avons l’habitude de jouer ensemble à l’entraînement, en match. Nous sommes deux joueurs très rapides, Kylian (Mbappé ; NDLR) est peu plus rapide que moi, mais je pense que nous avons une bonne connexion et que la vitesse nous aide beaucoup. Ça ne marche pas à tous les matchs mais les matchs ou ça a marché se sont soldés par des buts et j’ai l’intention de lui faire beaucoup de passes décisives, comme à mes autres coéquipiers« .

Nuno Mendes s’est ensuite exprimé sur le plan de jeu du PSG cette saison : « Le Paris Saint-Germain est une équipe qui attaque beaucoup, qui est offensive et comme nous jouons avec trois milieux centraux, les ailiers participent beaucoup à l’attaque et je pense que c’est une bonne chose pour moi. J’aime faire des passes décisives, marquer des buts aussi, mais je marque moins, les passes décisives sont plus faciles à faire pour moi. Donc oui, aider l’équipe, c’est le plus important pour moi« . Malgré ses velléités offensives, le latéral gauche a conscience de la nature de sa mission principale sur le terrain : « Un latéral doit d’abord penser à défendre et ensuite à attaquer, parce qu’il est un défenseur, et l’attaque vient après. Je pense qu’il est plus important de défendre, parce que si vous n’encaissiez pas de buts c’est plus facile de gagner un match, et je pense qu’il est plus important de défendre et d’attaquer ensuite avec qualité et concentration« . Arrivé au Paris Saint-Germain lors du marché des transferts d’été 2021, Nuno Mendes a intégré un vestiaire comme il n’avait jamais connu : « Il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Danilo, Sergio Ramos, Messi, Neymar … beaucoup de joueurs avec beaucoup d’expérience et j’essaie d’apprendre le plus possible d’eux chaque jour, à la fois sur le terrain et en dehors. Il y a des détails dans le jeu qui peuvent faire la différence et j’essaie toujours d’être attentif en match, de la première à la dernière minute, pour pouvoir aider l’équipe autant que possible« .

« Moi je suis pas du genre à parler«

Un vestiaire avec autant d’expérience permet également aux jeunes joueurs comme Nuno Mendes de se concentrer sur leur travail et ne pas entrer dans un surplus de responsabilités, qui n’est pas dans la nature du Portugais : « Je ne parle pas beaucoup pendant un match, mais je dis le nécessaire, parce que nous devons être en communication pendant le match, car c’est la seule façon de gagner et d’aider les coéquipiers. Eux ils parlent aussi dans le jeu, évidemment, et ça aide beaucoup. Moi je suis pas du genre à parler, mais dans le jeu, s’il le faut, je le fais. Et je pense qu’il est important pour l’équipe de communiquer. J’ai encore beaucoup à apprendre, c’est évident. J’ai 20 ans et je viens de commencer à jouer en professionnel. J’ai beaucoup à apprendre et je ne peux pas dire exactement ce sur quoi je dois travailler, mais je pense qu’il y a de tout« .

Un entretien à retrouver en intégralité sur PSG TV et tous les réseaux officiels du Paris Saint-Germain.