En attendant de savoir qui succèdera à Antonio Conte sur le banc, l’Inter doit régler les questions de budget qui le minent malgré un titre de champion d’Italie. Comme de nombreux clubs, le club milanais va devoir vendre pour avoir des marges de manœuvre sur le marché. Parmi les joueurs les plus convoités par les grands clubs, on trouve le latéral droit Achraf Hakimi (22 ans). Et selon la Gazzetta dello Sport, l’Hispano-marocain est une des cibles du Bayern et du PSG, qui cherche du lourd au poste. “L’émir du PSG, écrit le journal italien, est très intéressé par Achraf Hakimi, un joueur de couloir parfait pour le football d’Antonio Conte, mais qui pourrait être moins stratégique dans l’ère naissante post-Conte. De plus, le milieu de terrain argentin Leandro Paredes reste toujours dans les pensées des Nerazzurri. Il peut se transformer en une carte précieuse à échanger dans cette éventuelle opération. Dans l’effectif des Nerazzurri, il n’y a pas d’intouchables étant donné l’urgence d’une plus-value proche à trois chiffres.” Autrement dit, une offre de 50 millions d’euros pourrait séduire l’Inter Milan. Pas sûr que le PSG la fasse.