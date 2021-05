Le PSG s’implique pour aider les réfugiés dans les camps

Le Fonds de dotation du PSG soutient dans le cadre d’un projet pluriannuel la start-up néerlandaise KLABU qui œuvre en faveur de l’accès au sport dans les camps de réfugiés. En collaboration avec le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, “les deux partenaires développeront de nouveaux centres sportifs au bénéfice de milliers de jeunes réfugiés et des communautés vivant dans les camps ou à proximité”, informe le PSG. “Il s’agira des premières infrastructures de ce type ouvertes par un club de sport dans un camp de réfugiés.” Le premier projet sera lancé dans le plus grand camp de réfugiés du monde : Cox’s Bazar, au Bangladesh en partenariat avec Friendship, ONG bangladeshie référencée qui pilote des programmes de santé et d’éducation destinés aux enfants réfugiés rohingyas et membres de la communauté hôte bangladeshie. “Dans un premier temps, l’objectif est de permettre à 10.000 enfants réfugiés et issus de la communauté hôte, ainsi qu’à leur cercle familial de bénéficier de ce projet”, lit-on dans le communiqué. Les projets seront accompagnés de campagnes de sensibilisation internationale sur la situation des peuples réfugiés (80 millions de personnes dans le monde).

“Le PSG est fier d’apporter son soutien à cette cause particulièrement porteuse de sens”, commente Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. “L’accès au sport devrait être un droit fondamental pour les enfants du monde entier, indépendamment de leurs origines et de leur environnement. Dans le cadre de ce projet, nous entendons nous appuyer sur les nombreuses actions humanitaires déjà déployées par le club à l’étranger. Avec KLABU, le HCR et d’autres partenaires, nous espérons apporter notre soutien à une partie des 80 millions de personnes contraintes de fuir leur foyer. Cela fait maintenant près de deux ans que nous travaillons main dans la main à la mise en œuvre de ce projet. Nous espérons que sa concrétisation apportera un peu de réconfort aux enfants réfugiés et aux communautés qui les entourent.”

COMMENT PARTICIPER

En achetant des tenues et vêtements exclusifs KLABU ou en faisant un don sur www.klabu.org .

des tenues et vêtements exclusifs KLABU ou sur . Le PSG et KLABU vont proposer une série limitée de collections capsules dont les bénéfices seront reversés aux centres sportifs. Les modalités de lancement du projet et des collaborations sur les produits seront communiquées prochainement.