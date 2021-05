Le milieu de terrain Eduardo Camavinga (18 ans), sous contrat jusqu’en 2022 avec le Stade Rennais, va à priori quitter le Roazhon Park cet été. Cela pourrait intéresser le PSG, mais pas à n’importe quel prix. Combien vaut aujourd’hui un Camavinga au terme d’une saison un peu décevante ? On entend tous les prix entre 20M€ et 100M€… Un rapport de un à cinq qui montre le flou qui règne sur le marché. Quoi qu’il en soit, pour Raymond Domenech, le PSG doit signer le jeune joueur international.

“Camavinga, le PSG doit y aller. Sinon, ça voudrait dire un changement radical de politique. Un grand club comme Paris doit prendre les meilleurs du championnat français. Là, au milieu, ils n’ont pris que des joueurs qui se ressemblent tous et qu’ils ont payé cher par rapport à ce qu’ils sont capables de faire. Tout d’un coup il y en a un qui a 18 ans avec une vraie possibilité d’avenir. En plus je trouve que c’est bien économiquement pour les clubs français”, a déclaré l’ancien sélectionneur des Bleus et éphémère entraîneur du FC Nantes sur le plateau de l’EDS. “Le prix ? Il se fixe avec l’envie… Tu achètes un mec qui a 18 ans !”