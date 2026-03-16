La mise au point d’Ousmane Dembélé sur son avenir

À la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea, l’attaquant du PSG Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG dispute son huitième de finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea. Après sa large victoire du match aller, le champion d’Europe devra terminer le travail pour accéder au prochain tour. Et à la veille de cette rencontre, l’attaquant parisien Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

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Comment se sent le groupe après ce week-end sans match (PSG TV)

« On se sent très bien. On a eu pas mal de jours de récupération pour ce deuxième match. Il y a beaucoup de motivation. On est venus ici pour amener la victoire et la qualification. »

Important d’oublier le match aller (PSG TV)

« C’est ça qui est important. On ne peut gagner que comme cela, on a cette mentalité. On ne peut pas rester dans nos 15-20 derniers mètres pour garder un score. On veut toujours attaquer et remporter le match. »

Ses déclarations après le match face au Stade Rennais

« Je ne regrette rien. Il n’y a que comme cela que le PSG peut gagner. C’était une petite phrase pour toute l’équipe et je pense que ça a porté ses fruits. »

Comment aborde-t-on un match retour avec trois buts d’avance ?

« Notre mentalité, c’est toujours de remporter les matchs. On ne peut pas être sur nos 15-20 derniers mètres à défendre un score. On va attaquer pour remporter encore une victoire. »

Ne pas se laisser intimider par l’ambiance

« Il faut rester concentré face à ce genre d’équipes. C’est une équipe de qualité et un grand club, qui par le passé a triomphé en Europe. Il va falloir rester très concentré dans notre match. Notre mentalité ne va pas changer. On est venus ici pour s’imposer. On sait que ça va être difficile par moments, surtout dans ce genre de matchs où il va falloir souffrir un peu. Mais c’est un peu comme la saison dernière quand on a gagné la Ligue des champions, on a eu des moments compliqués. Il faut rester très concentré. »

Le résultat du match aller peut-il avoir une influence sur le jeu parisien ?

« Dans le football, c’est une histoire de confiance. On a fait un très bon match à l’aller, même si Chelsea est une très bonne équipe. Ils sont toujours revenus au score, mais on est resté concentré et le but du 4-2 a fait du bien, et après on a pu en mettre un autre. Il faut rester concentré parce que ce n’est pas encore fini. »

Y-a-t-il une raison qui le pousserait à ne pas prolonger au PSG ?

« Non, il n’y a aucune raison. Après, les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prend les décisions depuis le début de ma carrière. Les discussions pour mon contrat c’est entre le club et mon agent. »

Sa forme actuelle après avoir enchaîné les pépins physiques

« Très bien, je connais un peu plus mon corps. J’ai aussi parlé avec le coach et le staff et ils m’ont dit de rester tranquille sur ça. Ce n’était pas de très longues blessures, même si j’ai pu rechuter deux-trois fois. Je me sens bien aujourd’hui et je suis en pleine confiance. »

Est-ce dur de ne pas jouer quand on n’est pas à 100%

« J’ai eu des discussions avec le coach où je lui avais dit que je voulais jouer, mais je n’étais pas encore à 100%. Ça n’a pas été facile à certains moments. Ma santé est le plus important. Il fallait que je sois à 100% pour aider l’équipe, surtout dans ce jeu et cette équipe du PSG où c’est très exigeant. Il faut que je presse, que je décroche donc il faut être à 100% pour remplir ce rôle. »

A-t-il envie de retrouver cette sensation de plénitude comme la saison passée

« Bien sûr, je veux marquer et faire des passes décisives, ça m’anime à chaque match. Ça n’a pas changé. J’ai encore plus envie de gagner un nouveau titre comme la Ligue des champions avec le PSG. C’est une année particulière avec la Coupe du monde. Je suis très motivé sur cette saison, même si j’ai eu pas mal de pépins. Les moments importants vont arriver et il va falloir que je me montre. »

Son rôle de leader dans le groupe

« J’essaye de donner des conseils et le coach nous dit à chacun des joueurs d’être des leaders, d’être professionnels et de montrer l’exemple. Moi, j’ai un peu plus d’expérience, j’ai 28 ans et j’essaye de montrer aux plus jeunes. Il faut être professionnel et c’est quelque chose qu’il faut montrer au groupe. »

Ses coéquipiers sont-ils moins individualistes après son discours face au Stade Rennais ?

« Ce n’est pas qu’ils sont moins individualistes mais sur certains matchs on pouvait faire la passe au joueur le mieux placé. Ça s’est réglé très vite, il n’y a pas eu de dispute. On s’est dit les choses, tout s’est bien passé. C’est un groupe intelligent, on se tire tous vers le haut. On met le Paris Saint-Germain devant. »

Une mentalité de gagnant dans cet effectif

« Le coach a parlé de résilience. Cela caractérise bien notre équipe. On veut toujours avoir cette mentalité de donner 100% et de remporter les matchs. »

Surprendre l’adversaire en étant imprévisible

« Depuis la saison dernière, beaucoup de joueurs ont changé de poste. Il n’y a pas de poste prédéfini pour tous les joueurs. Le coach aime avoir des joueurs capables de jouer à plusieurs postes comme quand Bradley joue en pointe. On a aussi essayé de bien marquer les joueurs de Chelsea qui sont très bons, surtout avec João Neves. »

Faut-il savoir souffrir dans les moments difficiles en Ligue des champions

« On est obligé de souffrir dans cette compétition. Chaque club qui a gagné cette compétition a eu des moments de souffrance. Il faut accepter de souffrir à certains matchs parce qu’il y a aussi des joueurs et des équipes de qualités. On accepte de souffrir comme la saison dernière. Il y avait eu des moments où on était vraiment très bon et d’autres où on a souffert comme contre Arsenal, Aston Villa et Liverpool. »

L’approche du match face à Chelsea

« On a trois buts d’avance mais notre mentalité n’a pas changé. On veut s’imposer demain. On ne va pas défendre sur nos 15 derniers mètres. On va jouer notre football. »

Ce week-end sans match peut-il être crucial pour le PSG ?

« Je ne sais pas si cela change quelque chose. L’équipe de Chelsea va être très motivée et peu importe si elle a joué samedi ou non. Nous, on a pu se reposer et préparer ce match. On ne va pas changer notre mentalité, on est venus ici pour essayer de s’imposer, peu importe que l’on joue ou pas dans le week-end. »