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Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 mars 2026

À la veille de son huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea, le PSG s’entraîne une dernière fois sur la pelouse de Stamford Bridge.

J-1 avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea. Six jours après sa large victoire au Parc des Princes (5-2), le PSG devra terminer le travail pour valider son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Et pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet, où seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou manqueront à l’appel. Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois sur la pelouse de Stamford Bridge. Les quinze premières minutes de la séance sont à suivre ici et via le lien ci-dessous.

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 mars 2026

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