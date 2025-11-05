LdC : Luis Diaz sort du silence après PSG / Bayern Munich et la blessure d’Hakimi

Outre le résultat sportif pour le PSG, la blessure d’Achraf Hakimi est une autre ombre au tableau dans la soirée parisienne de ce mardi. Auteur d’un tacle dangereux sur le Marocain, Luis Diaz s’est fendu d’un message d’après-match ce mercredi sur son compte Instagram.

Le PSG s’est incliné (1-2) au Parc des Princes ce mardi soir face au Bayern Munich pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. En plus de cette défaite, Luis Enrique a perdu sur blessure Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Si la nature exacte des blessures des deux joueurs et leur durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, l’international marocain devrait lui être sur le carreau plusieurs semaines selon les premières indiscrétions. Le numéro 2 du PSG a vu sa cheville bloquée et donc fortement touchée après un tacle dangereux de Luis Diaz à quelques secondes de la mi-temps. Au lendemain de la rencontre, le Colombien a publié un message d’après match sur son compte Instagram : « Ce fut une soirée riche en émotions. Le football nous rappelle sans cesse qu’en 90 minutes, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. J’étais triste de ne pas avoir terminé le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort« . Des mots qui imagent parfaitement la soirée de l’attaquant bavarois, auteur d’un doublé, avant d’être exclu suite à sa grossière faute sur Achraf Hakimi.

Ce dernier a ensuite eu le droit à une pensée de son bourreau du soir : « Je souhaite à Hakimi un prompt rétablissement« , a écrit Luis Diaz, froidement, sans présenter d’excuses, comme les joueurs peuvent le faire parfois publiquement, sans obligation aucune.