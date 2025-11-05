PSG : Warren Zaïre-Emery se distingue dans le classement CIES des U20

Si le phénomène du FC Barcelone, Lamine Yamal, s’empare de la tête du classement des joueurs de moins de 20 ans les plus chers du monde selon le CIES, le Paris Saint-Germain peut se féliciter de la valorisation de son propre prodige. Warren Zaïre-Emery figure dans le Top 5, confirmant son statut de jeune talent incontournable sur la scène européenne.

L’Observatoire du football CIES a dévoilé son analyse des joueurs U20 les plus valorisés, et la domination est sans appel : A 18 ans, Lamine Yamal, l’ailier du FC Barcelone, atteint une estimation record de près de 350 millions d’euros, le plaçant même devant les stars mondiales comme Mbappé ou Haaland. Cette performance est remarquable. Néanmoins, pour le Paris Saint-Germain, la bonne nouvelle réside dans la valorisation de son milieu de terrain formé au club. Warren Zaïre-Emery se positionne en effet à la 5e place de ce classement mondial des U20, avec une valeur estimée à 92 millions d’euros. Ce chiffre prestigieux souligne l’importance croissante du jeune international français, véritable figure de la nouvelle génération parisienne, dont le club a récemment sécurisé l’avenir avec une prolongation de contrat. Le podium des U20 est complété par deux autres talents précoces : le Brésilien Estêvao (Chelsea, 118 millions d’euros) et le défenseur du Barça, Pau Cubarsi (112 millions d’euros).

Top 10 des valeurs marchandes des joueurs de moins de 20 ans selon le CIES (Image : CIES)

Un PSG Moteur de Talents Français

L’étude du CIES met en lumière l’émergence d’une génération française très prometteuse. Au-delà de Warren Zaïre-Emery, le PSG voit un autre de ses jeunes joueurs s’illustrer : Senny Mayulu (15e), dont la valeur est estimée à 51 millions d’euros, témoignant du potentiel que le club de la capitale capitalise sur sa formation. D’autres pépites évoluant en Ligue 1 ou ayant récemment fait le saut à l’étranger sont également valorisées, comme Leny Yoro (50 millions d’euros), Eli Junior Kroupi (49 millions d’euros) ou Ayyoub Bouaddi (40 millions d’euros). Au total, la Ligue 1 compte 11 joueurs dans cette liste des U20 valant au moins 10 millions d’euros, bien que la Premier League et la Bundesliga conservent une légère avance en termes de représentation. Cette reconnaissance du CIES conforte le Paris Saint-Germain dans sa politique de développement de jeunes joueurs à haute valeur marchande et à fort impact sportif.

