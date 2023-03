Le PSG a été éliminé par le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions après deux défaites (3-0, score cumulé). Ce soir, les Parisiens ont réalisé une bonne première mi-temps mais n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Encore une fois, c’est un ancien parisien qui a marqué, cette fois-ci, Eric Maxim Choupo Moting, avant que Gnabry ne scelle le score dans les dernières minutes. Pour Canal Plus, Gianluigi Donnarumma est revenu sur cette défaite.

« Ce soir, il y a une grande déception, on est tous énervés »

« On est déçu, il y a beaucoup de déception. La Ligue des Champions se joue sur des détails. En première période, on aurait pu faire mieux, on aurait dû marquer mais on n’a pas réussi à le faire. Je pense que l’équipe a tout donné mais le foot c’est comme ça. En Ligue des Champions, on sait que les détails font la différence. Ce soir, il y a une grande déception, on est tous énervés. Mais maintenant, il faut relever la tête et être fier de faire partie de ce grand club.«