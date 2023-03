Bayern PSG

Lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich ce soir (2-0), qui a entraîné l’élimination du club en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé n’a pas réussi à s’exprimer, bien pris par la défense bavaroise. En zone mixte à l’issue de la rencontre, l’attaquant (24 ans) a expliqué que le PSG avait atteint son maximum dans la compétition.

« Il faut passer à autre chose »

« On est déçus. C’est comme ça, il faut passer à autre chose, essayer de chacun se remettre en question. Il n’a pas manqué grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes, ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. En début de saison, lors de la première conférence de presse de Champions League, j’ai dit qu’on allait faire notre maximum. Nous, notre maximum, c’est ça, lance l’attaquant du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien du championnat. L’élimination peut jouer sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c’est de gagner le championnat et après on verra.«

Pour PSG TV, l’attaquant a eu le même constat sur cette élimination contre le Bayern Munich. « On est tristes. On est tristes, mais c’est comme ça, c’est le football. Il faut essayer de passer à autre chose. La Ligue des Champions, c’est terminé pour cette année. La saison continue et il faut aller de l’avant. Naturellement, on se remet en question, comme tout footballeur et on essaye d’avancer parce que la vie continue. Ce sont malheureusement les aléas du foot. C’est comme ça, ça ne joue pas en notre faveur. Mais voilà, il faut continuer, Il faut persévérer.«