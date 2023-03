Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le Bayern Munich et le PSG s’affrontaient dans le cadre du 8e de finale retour de Ligue des champions dans une rencontre capitale.

Défait 0-1 à l’aller, le PSG devait réaliser une très grande prestation à l’Allianz Arena pour espérer une qualification en quarts de finale de Ligue des champions et ne pas mettre fin prématurement à son aventure européenne. Pour cette rencontre, Christophe Galtier n’avait pas réservé de surprise avec son 3-5-2 reconduit. Malgré des doutes sur leur état physique, Marquinhos et Achraf Hakimi débutaient la rencontre, tout comme le duo en feu Messi-Mbappé.

Résumé du match

Bien rentré dans son match, le PSG peut avoir des regrets après les 45 premières minutes. Face à des Bavarois qui manquaient de précision, les Parisiens n’hésitaient à presser haut. Trouvé à de rares reprises, Kylian Mbappé s’est procuré deux situations mais a trouvé dans un premier temps les gants de Yann Sommer (2′) puis le petit filet extérieur du but bavarois (19′). Mais les Rouge & Bleu peuvent surtout avoir des regrets sur deux énormes occasions. Trouvé par Nuno Mendes, Lionel Messi a été bien repris par Alphonso Davies juste devant les buts du Suisse (25′). Sans Marquinhos, sorti sur blessure à la 36e minute, le club parisien se procure une nouvelle énorme occasion. Après une erreur de Yann Sommer, Vitinha, seul face au but vide, ne met pas assez de puissance dans son tir et voit Matthijs de Ligt réussir un tacle salvateur devant sa ligne de but (38′). De son côté, Gigio Donnarumma a été inquiété à deux reprises sur des frappes de Leon Goretzka (16′) et Jamal Musiala (31′). Les joueurs de Christophe Galtier peuvent donc avoir des regrets dans ce premier acte.

Mais en seconde période, le PSG est complètement passé au travers. Sans Nordi Mukiele, remplacé quelques minutes après son entrée en jeu par El Chadaille Bitshiabu, les Parisiens ont complètement sombré lors du second acte. Avec un Marco Verratti en grande difficulté, les Bavarois ont profité d’une perte de balle de l’Italien juste devant la surface pour punir les Rouge & Bleu par l’ancien de la maison, Eric Maxim Choupo-Moting (1-0, 61′). Malgré une belle tête de Sergio Ramos, détournée par Yann Sommer (64′), le PSG n’a plus rien montré et a même encaissé un nouveau but. Sur une perte de balle haute de Marco Verratti, Serge Gnabry a mis fin aux espoirs parisiens sur un contre éclair (2-0, 89′). Le PSG sort une nouvelle fois dès les huitièmes de finale de Ligue des champions avec une nouvelle prestation décevante.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par les Rouge & Bleu dans ce huitième de finale retour entre le Bayern Munich et le PSG. Marquinhos débute bien la rencontre malgré une frayeur à l’échauffement. Bon match à tous !!!

2′ Première situation pour le PSG après une bonne sortie de balle de Nuno Mendes. Servi par Fabian Ruiz, Mbappé s’excentre trop et son tir finit dans les gants de Sommer.

5′ Récupération haute du PSG, la passe de Messi est interceptée par Upamecano. Dommage.

7′ Les Parisiens arrivent bien à sortir les ballons depuis le début de rencontre. Les joueurs n’hésitent pas à se montrer disponible

8′ Bon retour de Fabian Ruiz pour contrer une action menée par Musiala

11′ Nouvelle action du PSG. Décalé par Messi, Hakimi manque de précision dans son centre

13′ Lancé dans la profondeur, Mbappé percute Sommer, qui avait le ballon dans les mains. Faute logique signalée contre le Parisien.

16′ Frappe lointaine de Goretzka. Donnarumma se couche bien et capte le ballon

17′ Les Parisiens arrivent à bien ressortir les ballons mais ça manque de précision dans le dernier geste.

18′ Premier corner pour le PSG obtenu par Hakimi. Messi s’en charge mais trouve les gants de Sommer.

19′ Nouvelle situation dangereuse pour le PSG. Dans une défense bavaroise dépassée, Marquinhos, très haut sur le terrain, sert Mbappé. Trop excentré, le Français trouve le petit filet extérieur de Sommer. Au départ, le Brésilien aurait pu servir Fabian Ruiz, mieux placé sur l’action

22′ Grosse obstruction de Goretzka sur Messi dans le rond central. Ça valait bien un jaune, mais l’Allemand ne reçoit aucun avertissement

25′ QUELLE OCCASION POUR MESSI !!! Après un excellent service de Nuno Mendes sur son côté gauche, Messi glisse au moment de conclure et crée un cafouillage dans la défense bavaroise. Davies, De Ligt et Sommer se sont interposés à tour de rôle.

31′ Trouvé dans la surface, Musiala frappe et Donnarumma réalise une parade déterminante

33′ Le Bayern Munich commence peu à peu à reprendre confiance

34′ Mauvaise nouvelle pour le PSG. Marquinhos se tient les côtes et sera remplacé par Mukiele.

36′ Marquinhos cède sa place à Mukiele. Mbappé porte le brassard

37′ Très belle anticipation de Ramos sur Musiala

38′ NONNNNNNNNNNN VITINHA. Le Portugais ne profite pas d’une grosse erreur de Sommer, bien pressé par Hakimi. Seul face au but vide, le milieu frappe mais de Ligt s’arrache pour sauver sur la ligne en taclant

40′ Belle défense de Mukiele sur un centre de Davies

42′ Les Parisiens poussent. Messi tente de lancer Mbappé dans la profondeur, mais c’est trop fort

45′ À surveiller, mais Bitshiabu est parti à l’échauffement

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+2 C’est la pause. Les Parisiens sont bien dans leur match et peuvent avoir quelques regrets à l’image de l’énorme occasion de Vitinha juste avant la pause.

Terrible cette image … on ne va pas accabler Vitinha mais là il FALLAIT marquer ! #BAYPSG pic.twitter.com/VuaAcQUu4W — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 8, 2023

45′ Bitshiabu fait son entrée en jeu et remplace Mukiele qui aura tenu quelques minutes finalement

45′ La seconde période débute

48′ Donnarumma se fait une frayeur en manquant une relance plein axe

49′ Frappe de Mbappé repoussée par la défense

50′ QUEL RETOUR DE DANILO. Trouvé dans la surface, Choupo Moting est bien repris par le Portugais.

51′ Nouvelle frayeur pour le PSG. Choupo-Moting marque mais est signalé en position de hors-jeu, grâce à Müller qui fait action de jeu pour gêner Donnarumma

55′ Les Rouge & Bleu n’y arrivent pas depuis le retour de la seconde période

57′ Grosse faute de Choupo-Moting sur la cheville de Nuno Mendes. Pas de sanction…

58′ Quel match de patron de Danilo.

60′ Goretzka trouvé de la tête sur un corner, mais ce n’est pas cadré. Que c’est dur pour les Parisiens depuis 15 minutes…

61′ Ouverture du score du Bayern Munich par Choupo-Moting (1-0), un ancien de la maison. Après un bon pressing, Verratti perd la balle devant sa surface. Seul face à Donnarumma, Goretzka sert sur un plateau Choupo-Moting qui marque dans le but vide.

64′ Quelle parade de Sommer. Trouvé par Messi sur corner, Ramos voit sa tête être détournée par Sommer

67′ Nouvelle frappe de Mbappé, mais ça n’inquiète pas Sommer

69′ Quel retour défensif de Nuno Mendes pour empêcher un contre éclair du Bayern Munich

72′ Les Parisiens n’arrivent pas à se procurer d’occasion. Il reste 20 minutes pour marquer deux buts et arracher la prolongation

75′ Le PSG peut remercier Sané, trop gourmand dans la surface de réparation

75′ Zaïre-Emery remplace Fabian Ruiz

76′ El Chadaille Bitshiabu s’est bien rattrapé après une perte de balle

78′ Encore une belle défense de Danilo pour gêner Sané. On est plus proche du 2-0 pour l’instant…

81′ Vitinha remplacé par Ekitike. Nuno Mendes est aussi remplacé par Juan Bernat

82′ Nouvelle tête de Sergio Ramos. Cette fois-ci ça passe juste à côté du poteau

85′ Oh non Hakimi manque de spontanéité dans la surface après une belle passe de Zaïre-Emery

88′ Très bon retour de Davies devant Mbappé

89′ But de Gnabry (2-0) sur un contre assassin

90′ Cinq minutes de temps additionnel

90’+1 Donnarumma empêche le troisième but sur une frappe de Davies

90’+3 Sadio Mané marque mais le Sénégalais est signalé en position de hors-jeu

90’+4 Carton jaune pour Hakimi

90’+5 C’est terminé pour le PSG, qui sort une nouvelle fois en 8es de finale de Ligue des champions. Dans une seconde période complètement manquée, les Rouge & Bleu se sont logiquement inclinés face aux Bavarois, qui rallient les quarts de finale.

La feuille de match de Bayern / PSG

Huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions – Stade : Allianz Arena – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal Plus, RMC Sport 1 – Arbitre : Daniele Orsato – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Alessandro Giallatini – Quatrième arbitre : Maurizio Mariani – VAR : Massimiliano Irrati et Paolo Valeri