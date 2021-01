À l’occasion des 50 ans du PSG, le club de la capitale a proposé à certains joueurs de l’effectif actuel de délivrer leur équipe-type personnelle. Après Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé et Ángel Di María, Julian Draxler s’est livré à cet exercice et a donné sa version du XI de légende du PSG. L’international allemand a composé son équipe en 4-4-2 losange, avec la présence de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Dans les buts, Julian Draxler a placé Gianluigi Buffon (2018-2019). “Depuis que je suis tout petit, c’était le gardien du monde et j’ai eu le plaisir de jouer avec lui. À chaque entraînement, il donnait tout. Même s’il avait 40 ans quand il avait joué ici, c’est une légende” a expliqué le numéro 23 parisien. Dans sa défense à quatre, Julian Draxler a choisi Dani Alves (2017-2019), Thiago Silva (2012-2020), Mauricio Pochettino (2001-2003) et Maxwell (2012-2017). Concernant sa charnière centrale, l’Allemand de 27 ans a expliqué ses choix. “Pour moi, Thiago Silva était un capitaine magnifique. Il a toujours tout donné pour l’équipe sur le terrain et en dehors. C’est obligatoire qu’il soit dans le onze. J’ai choisi Pochettino car j’ai toujours aimé comment il a travaillé en tant qu’entraîneur avec Tottenham (2014-2019). Et après je suis parti sur Youtube et j’ai regardé ses matches au PSG. C’était un bon capitaine et à côté de Thiago Silva, ça fait une bonne défense.”

Pour son milieu en losange, Julian Draxler a choisi Blaise Matuidi (2011-2017), David Beckham (2013), Nenê (2010-2013) et Ronaldinho (2001-2003) en numéro 10. Le milieu offensif parisien a notamment expliqué son choix de placer l’international français dans ce onze de légende. “C’est lui qui m’a aidé au PSG quand je suis arrivé, il est très très gentil. Il a toujours tout donné sur le terrain. Je crois qu’il courait 14km par match (rires) et c’est vraiment un ami proche. Il a fait plein de bonnes choses avec le PSG et il mérite d’être dans le onze.” Enfin, pour son duo d’attaquants, Julian Draxler a opté pour les deux meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge et Bleu, Edinson Cavani (2013-2020 / 200 buts) et Zlatan Ibrahimovic (2012-2016 / 156 buts). “Cavani donne toujours tout pour l’équipe, il a marqué beaucoup de buts importants et j’ai gagné plein de titres avec lui. C’est pour cela que c’est obligatoire de prendre Edi.”

XI de Julian Draxler (4-4-2) : Buffon – Alves, Silva, Pochettino, Maxwell – Blaise Matuidi, David Beckham, Nenê, Ronaldinho – Cavani, Ibrahimovic