À l’occasion des 50 ans du PSG, le club de la capitale a proposé à certains joueurs de l’effectif actuel de délivrer leur équipe-type personnelle. Après, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé et Colin Dagba, Ángel Di María s’est livré à cet exercice et a donné son XI de légende des Rouge et Bleu. Le numéro 11 a composé son équipe en 4-4-2 losange, avec 8 sud-américains dont trois Argentins. Dans les buts, l’international argentin a placé Salvatore Sirigu (2011-2017). “Je pense que c’est un grand gardien, qui est resté longtemps ici. Il a fait des grandes saison ici et je le choisis dans mon onze de légende.” Dans sa défense à quatre, Ángel Di María place Dani Alves (2017-2019), Mauricio Pochettino (2001-2003), David Luiz (2014-2016) et Maxwell (2012-2017). Concernant le très probable futur entraîneur du PSG, Di María estime qu’il “a réalisé de grandes choses avec le maillot du club sur ses épaules et beaucoup de gens au club se souviennent de lui.”

Dans son milieu de terrain en losange, Ángel Di María a placé Thiago Motta (2012-2018), Nenê (2010-2013), Ronaldinho (2001-2003) et sa propre personne. “Je me mets dans mon onze historique aussi parce que je suis ici depuis longtemps. Parce que nous avons beaucoup gagné, nous avons accompli de grandes choses. Il y a d’autres joueurs importants à ce poste, comme Beckham par exemple, mais je pense pouvoir faire partie de ce onze.” Enfin en attaque, le duo Pedro Miguel Pauleta (2003-2008) et Carlos Bianchi (1977-1979). “Je crois que ce sont deux attaquants qui ont marqué l’histoire du PSG. Beaucoup de buts à eux deux, difficile de ne pas les choisir. Les noms parfaits pour compléter mon onze de légende.”

XI de légende du PSG version Ángel Di María : Sirigu – Alves, Pochettino, Luiz, Maxwell – Motta, Di María, Nenê, Ronaldinho – Bianchi, Pauleta.