Le programme de la semaine du PSG

Après son match nul face aux Girondins de Bordeaux (2-2), le PSG devra renouer avec la victoire lors de cette semaine décisive avec deux matches importants à l’extérieur. En effet, ce mercredi à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), les joueurs de Thomas Tuchel seront dans l’obligation de s’imposer face à Manchester United, à Old Trafford, dans le cadre de la 5ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une victoire permettrait aux Parisiens de prendre une belle option pour les qualifications aux 8es de finale de la compétition. Pour cela, Thomas Tuchel pourra compter sur un effectif de plus en plus étoffé. Et à la veille du match face à Manchester, l’entraîneur parisien et un joueur se présenteront en conférence de presse à partir de 18h45. Outre ce match européen, le club de la capitale jouera également une rencontre importante en Ligue 1 face au Montpellier Hérault (5e, 23 points) le samedi 5 décembre à 21h (Canal Plus). L’équipe de Michel Der Zakarian se trouve à deux points du leader parisien. Une rencontre qui se situe juste avant un autre match décisif en C1 face à l’Istanbul Basaksehir (8 décembre). Voici ci-dessous, le programme de la semaine des Parisiens

Lundi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Mardi : 18h45 : Conférence de presse de Thomas Tuchel et d’un joueur à 19h30 : Les quinze premières minutes de l’entraînement en live

: Mercredi : Manchester United / Paris Saint-Germain (à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot / 5ème journée de la phase de groupes de C1)

: (à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot / 5ème journée de la phase de groupes de C1) Jeudi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Vendredi : à 14h : Conférence de presse de Thomas Tuchel Entraînement à huis clos

: Samedi : Montpellier Hérault SC / Paris Saint-Germain (à 21h sur Canal Plus / 13ème journée de Ligue 1)

: (à 21h sur Canal Plus / 13ème journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos