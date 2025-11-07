L’Eintracht Francfort s’intéresse à Mathis Jangeal

Mathis Jangeal a fait ses débuts en professionnel avec le PSG contre Auxerre fin septembre. Le milieu offensif (17 ans) voit l’Eintracht Francfort s’intéresser à lui.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. De nombreux titis s’entraînent quotidiennement avec l’équipe première et d’autres arrivent à jouer des matches. C’est le cas de Quentin Ndjantou ces dernières semaines, ou encore Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou bien Warren Zaïre-Emery depuis plusieurs années. Contre Auxerre, le 27 septembre dernier, Mathis Jangeal a joué ses premières minutes en professionnel.

À lire aussi : Jangeal : « Très content d’avoir pu faire mes débuts avec mon club de cœur »

Des discussions entre le club allemand et ses représentants

Le milieu offensif (17 ans) est l’un des meilleurs jeunes du centre de formation du PSG. Il attise les convoitises de certains clubs. Selon les informations de Florian Plettenberg, l’Eintracht Francfort étudie la possibilité de signer Mathis Jangeal, qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Le journaliste pour Sky Sport Deutschland explique que des discussions concrètes ont récemment eu lieu entre le club allemand et les représentants du titi. Ce dernier arrive en fin de contrat le 30 juin prochain, alors que selon certaines rumeurs, le PSG veut lui faire signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.