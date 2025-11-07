Ruiz : « Luis Enrique comprend parfaitement les joueurs »

Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale. Fabian Ruiz n’a pas tari d’éloges sur son entraîneur.

Il y a un peu plus de deux ans, le PSG a décidé de confier les reines de son équipe à Luis Enrique. Le coach espagnol a révolutionné le club de la capitale et a fait de lui l’un des meilleurs clubs du monde et l’a aidé à remporter la première Ligue des champions de son histoire. Il a imposé ses méthodes et n’a pas hésité à mettre l’équipe au centre du projet. Fabian Ruiz n’a pas hésité à encenser son entraîneur dans une interview accordée à Ligue 1 +.

« Luis Enrique comprend parfaitement les joueurs. Quand il est arrivé, on se connaissait bien, car il avait été mon sélectionneur en équipe d’Espagne, indique le numéro 8 du PSG dans une interview qui sera diffusée en avant-match de Lyon / PSG dimanche soir dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Et là, il m’a montré un montage avec des actions à améliorer. À partir de ce moment-là, j’ai beaucoup progressé. »