Les dernières nouvelles sur Neymar à sept jours de PSG / Real

Blessé à la cheville contre Saint-Etienne le 28 novembre dernier, Neymar n’a toujours pas rejoué avec le PSG. Le Brésilien (30 ans) donne tout ce qu’il peut pour pouvoir figurer dans le groupe des Rouge & Bleu pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid le 15 février. Le numéro 10 parisien a participé à une partie de l’entraînement collectif jeudi et vendredi avant de retravailler en salle après avoir bénéficié d’un complément thérapeutique.

Dans son édition du jour, l’Equipe a fait un point sur la possibilité de voir Neymar contre le Real Madrid. Et pour le quotidien sportif, cela s’annonce compliqué. « Neymar, en phase de reprise et à court de forme, risque de ne pas être prêt dans une semaine. » Pour l’Equipe, il sera forfait pour Rennes et ce sera difficile de l’imaginer capable de débuter, « voire tout bonnement de jouer contre le Real. »