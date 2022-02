Six joueuses du PSG convoquées avec l’Equipe de France

Les Féminines du PSG restent sur deux succès probants, dont un en huitième de finale de Coupe de France contre le rival lyonnais (3-0). Vendredi soir (21 heures), les joueuses de Didier Ollé-Nicolle reçoivent Dijon dans le cadre de la 12e journée de D1 Arkema. Après cette rencontre, place à la trêve internationale.

Lors de cette trêve, l’Equipe de France participera au Tournoi – amical – de France. Ce mardi matin, Corinne Diacre a dévoilé sa liste de 25 joueuses. Et dans cette dernière, six joueuses du PSG ont été convoquées. De retour sur les terrains depuis plusieurs semaines, Kheira Hamraoui est bien présente. Les autres Parisiennes sont Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

La liste de l’Equipe de France

Gardiennes : Chavas, Durand, Peyraud-Magnin

: Chavas, Durand, Peyraud-Magnin Défenseuses : Bacha, Cissoko, Karchaoui , Mbock, Périsset, Renard, Thibaud, Torrent, Tounkara

: Bacha, Cissoko, , Mbock, Périsset, Renard, Thibaud, Torrent, Tounkara Milieux : Asseyi, Bilbault, Dali, Geyoro, Hamraoui , Toletti

: Asseyi, Bilbault, Dali, , Toletti Attaquantes : Baltimore, D. Cascarino, Diani, Katoto, Malard, Mateo, Sarr.