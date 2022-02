Un intérêt du PSG pour Evan Ndicka ?

Même si le mercato hivernal a fermé ses portes le 31 janvier, les rumeurs ne s’arrêtent pas pour autant. Peu actif en janvier, le PSG devrait l’être un peu plus cet été. Ce mardi matin, le nom d’un défenseur central français évoluant en Bundesliga a été associé au Rouge & Bleu.

Selon les informations de Bild, le PSG aurait des vues sur le défenseur du Bayer Leverkusen, Evan Ndicka. Formé à Auxerre, ce dernier avait rejoint le club allemand durant l’été 2018. En trois ans et demi, il a participé à 120 matches pour 9 buts. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, il attire les convoitises des plus grands clubs européens. Conscient de ces intérêts, son club ne s’opposera pas à un départ cet été. Et pour cela, il demandera 20 millions d’euros. Le quotidien allemand explique que le PSG a récemment manifesté son intérêt pour Ndicka. Arsenal et Tottenham seraient également sur les rangs.