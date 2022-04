Les U19 du PSG victorieux face à Drancy

Les U19 du PSG ont affronté Drancy aujourd’hui, dans le cadre de la 22e journée du groupe A. Les hommes de Zoumana Camara se sont imposés sur un large score (8-0) au Camp des Loges. Ce 17ème succès de la saison permet aux Parisiens de conserver leur avance au classement, avec douze points d’avance sur Drancy.

Les jeunes du PSG ont attendu la 26e minute pour ouvrir le score, par l’intermédiaire de Sekou Yansané. Quatre minutes plus tard, l’attaquant parisien double la mise et permet à son équipe de se mettre à l’abri. Juste avant la pause, Daouda Weidmann inscrit le troisième but du match. Au retour des vestiaires, les Parisiens ont enchaîné avec un but de Wilson Odobert et un autre de Djeidi Gassama. À la 52e minute, Wilson Odobert inscrit un doublé et enfonce encore plus Drancy. Pour conclure cette rencontre, Sekou Yansané claque un triplé (59e) et Enzo Tamayoutou transforme un pénalty (71e). Les joueurs de Zoumana Camara se déplaceront à Evreux, le dimanche 10 avril à 15h, pour le compte de la 23e journée.

Infos recueillies sur le site Les titis du PSG.