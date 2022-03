Les U19 du PSG reprennent leur marche en avant

L’équipe fanion du PSG s’est fait étriller par l’AS Monaco ce dimanche après-midi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, mais ça n’était pas la seule section du club à être sur le pont ce jour. En effet, les U19 du PSG disputaient eux aussi une rencontre à l’occasion de la 20e journée de leur championnat. Opposés à Feignies-Aulnoy, les titis parisiens se sont assez nettement imposés.

À l’instar de l’équipe première, les jeunes pousses parisiennes ont connu une sacrée désillusion en Coupe d’Europe en se faisant sortir de la Youth League au stade des quarts de finale face à Salzbourg (1-3). Le tout pour les joueurs de Zoumana Camara était de se remobiliser ce dimanche afin de poursuivre leur magnifique série à l’échelon nationale. Et cela a été chose faite : dans un match dominé de la tête et des épaules, le PSG a validé son 16e succès en 20 parties grâce à un score de 4-1.

C’est Wilson Odobert qui ouvrait la marque pour les siens dès la 32e. Quelques instants plus tard, Noah Lemina, passeur sur le premier but, faisait le break, bien servi par Ismaël Gharbi (38e). Loin d’être rassasiés, les Rouge et Bleu s’octroyaient une troisième réalisation juste avant la pause pour prendre le large par l’intermédiaire de Sekou Yansané (43e). Malgré une domination toujours constante lors du second acte, Feignies-Aulnoy réduisait la marque sur un pénalty de Mathias Ranschaert (84e). Pas de quoi inquiéter Daouda Weidmann et ses coéquipiers. Ce dernier se fendait d’ailleurs d’une offrande pour Ismaël Gharbi afin d’entériner définitivement le succès parisien (4-1, 90e). Avec cette belle prestation, le PSG reste large leader de son groupe avec 12 unités d’avance sur son plus proche poursuivant, Drancy. Les Parisiens se déplaceront sur la pelouse d’Amiens ce dimanche 27 mars pour leur prochaine échéance à l’occasion de la 21e journée.