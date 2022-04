PSG / Lorient : annoncez votre pronostic

Après un peu plus de 10 jours sans match, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec la réception de Lorient – au Parc des Princes – dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans 10 joueurs mais pourra compter sur Sergio Ramos, qui revient dans le groupe après deux mois et demi d’absence. Après sa lourde défaite à Monaco avant la trêve internationale, le PSG voudra retrouver le goût de la victoire afin de se rapprocher de son 10e titre de champion de France. Alors, comment sentez-vous ce match ? Annoncez votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous.

On vous propose aussi encore plus de fun pour ce match avec notre nouveau partenaire ZeBet ! Voici les côtes que nous vous avons trouvé et qui s’avère être intéressante par rapport à notre analyse :

Nous vous invitons à découvrir ZeBet et à profiter du bonus de bienvenue qui s’élève jusqu’à 150 euros avec notre code promotionnel : CS150

Le 20 mars dernier, le PSG s’était incliné sur la pelouse de Monaco (3-0). Un score qui n’a pas été pronostiqué... Et bravo à vous, ça montre que vous êtes des vrais supporters et que vous n’aurez pas pu croire à un match aussi médiocre de notre équipe !