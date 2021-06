Sky Sport voit un PSG en train de construire son onze du siècle

“L’été est chaud en transferts à Paris“… En Allemagne, Sky Sport le constate, l’activité est intense dans la capitale française. Le PSG renforce un effectif déjà de valeur comme pour mieux répondre à la question de Kylian Mbappé, à savoir : est-ce que le PSG est le meilleur endroit pour remporter des titres ? Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma (alors qu’il y a déjà Keylor Navas) ont signé et l’offre pour Achraf Hakimi (Inter) est désormais de 70M€, rapporte Sky Sport. “Le joueur de 22 ans est une autre pièce du puzzle du onze parisien du siècle, auquel Sergio Ramos devrait également appartenir”, explique le journaliste Robin Schmidt. “La star mondiale n’est pas seulement un leader né doté d’une volonté irrépressible de gagner, mais malgré son âge avancé de 35 ans il est toujours un défenseur central de premier plan.” Pour le média allemand, les responsables du PSG poursuivent deux objectifs lors de ce mercato : d’une part, pouvoir remporter la Ligue des champions, et d’autre part, satisfaire Kylian Mbappé pour faire en sorte qu’il reste à Paris. Et ils s’en donnent les moyens.