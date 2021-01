Après quelques jours de repos, les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce dimanche. La première séance collective dirigée par le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino. Les Parisiens doivent notamment préparer la rencontre face à l’AS Saint-Etienne ce mercredi soir à 21 heures (diffusée sur la chaîne Téléfoot). Aujourd’hui, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette 18ème journée de Ligue 1. Ce match entre l’ASSE et le PSG – au Stade Geoffroy Guichard – sera arbitré par Karim Abed. Il sera assisté par Yannick Boutry et Nicolas Danos. Alexandre Perreau Niel sera le quatrième arbitre. Enfin, Benoît Bastien et Johan Hamel officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Karim Abed arbitrera pour la première fois le PSG cette saison. Il a déjà dirigé un match des Verts, lors de la défaite face au FC Metz (0-2) le 25 octobre dernier. Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 32 ans a déjà arbitré 8 matches de Ligue 1 pour un total de 28 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués. Par le passé, Karim Abed s’était déjà fait remarquer lors d’un PSG/Stade Rennais datant de janvier 2019. Auteur d’un tacle assassin sur la cheville de Thilo Kehrer, l’attaquant rennais, M’Baye Niang, n’avait pas été expulsé, malgré la consultation de la VAR (voir la vidéo ci-dessous).