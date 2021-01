Après une coupure de neuf jours qui se doit d’être salutaire, les joueurs du PSG ont retrouvé hier le chemin du camp des Loges. Désormais, c’est Mauricio Pochettino qui doit donner le cap avec un premier tournant, le 16 février, à Barcelone, avec le huitième aller de la Ligue des champions. Mais sans délai, Paris va rejouer. Les adversaires se nomment Saint-Etienne, Brest, Angers, Lorient, Nîmes, Nice. Il faudra jouer aussi deux fois l’OM (Trophée des champions le 13 plus le match de L1 au Vélodrome le 7 février). Le PSG devra aussi se méfier de Montpellier au Parc des Princes. Mais le premier danger est vert, mercredi (21 heures, Téléfoot). Dans le froid du Forez, Mauricio Pochettino découvrira le Chaudron vide pour le match de la 18e journée de la Ligue 1. Le groupe Rouge & Bleu risque d’être toujours bien amoindri. Neymar, Kimpembe, Diallo, Rafinha, Bernat, Florenzi et possiblement Danilo Pereira et Kurzawa seront indisponibles. Bonne nouvelle, Icardi et Sarabia devraient bien figurer dans le groupe. On en saura plus lors de la conférence de presse, mardi à 15 heures, du nouvel entraîneur du PSG. Jeudi, Mauricio Pochettino prendra connaissance du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Vendredi, à 14 heures, le technicien argentin reprendra la parole face à la presse pour évoquer le PSG/Brest samedi (21h, Canal+, 19e journée) au Parc des Princes. La semaine est bien chargée. Au travail !

Les agendas croisés du PSG et du Barça