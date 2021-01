Après dix jours de vacances, les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce dimanche 3 janvier 2021. Un retour au Camp des Loges qui a également permis à l’effectif parisien de découvrir leur nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Et pour cette première séance collective de l’année 2021, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et le directeur sportif, Leonardo, étaient présents. “Le Président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a adressé ses voeux aux joueurs et au staff, avant de présenter Mauricio Pochettino au groupe”, indique le PSG sur son site officiel. Pour rappel, les Parisiens auront trois jours pour préparer leur premier match de l’année face à l’AS Saint-Etienne ce mercredi 6 janvier, dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1 (21h sur Téléfoot).

De son côté, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, a précisé que six joueurs n’ont pas participé à l’entraînement du jour avec le reste de l’effectif du PSG : Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe (soins), Leandro Paredes, Rafinha et Neymar Jr (soins). Enfin, Abdou Diallo, Danilo Pereira et Layvin Kurzawa “se sont entraînés à part.” Pour rappel, avant la trêve hivernale, le PSG comptait pas moins de dix blessés dans son infirmerie. Concernant Neymar Jr, lequipe.fr précise qu’il “est resté aux soins, en salle” et que sa participation “contre Saint-Étienne mercredi paraît compromise.” Le numéro 10 parisien soigne toujours sa blessure à la cheville, contractée le 13 décembre dernier face à l’OL.

Pour cette première séance collective d’environ 45 minutes, Mauricio Pochettino a pu compter sur Pablo Sarabia et Mauro Icardi, absents du groupe avant la trêve. Le média sportif revient sur ce premier entraînement de l’année pour le PSG. L’Argentin de 48 ans “en surveillance, a beaucoup parlé à ses joueurs pendant les exercices. “On arrête de rigoler s’il vous plaît”, leur a-t-il notamment dit. “Déjà fatigué?”, a-t-il ajouté pour plaisanter avec certains.” Un entraînement qui s’est terminé par un toro et un discours de fin de séance “pour lequel Pochettino a demandé un cercle très fermé et rapproché pour parler à ses joueurs.”