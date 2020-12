Après deux sorties très frustrantes contre Lyon et contre Lorient, on voulait voir autre chose, on devait voir autre chose. Et oui, on a retrouvé une équipe du PSG avec de l’intensité et de la technique. Thomas Tuchel avait opté pour un 5-3-2. Mais grâce au sens du football de Marquinhos, le système était plus fin, le capitaine se plaçant en fonction des besoins du jeu. On a apprécié le trio de l’entrejeu du PSG composé de Verratti, Gueye et Verratti, notamment grâce aux deux créateurs qui font vivre le ballon. Deux sacrés fournisseurs pour un entreprenant Di Maria et un Kean volontaire mais isolé. Il y a d’autres satisfactions, Kurzawa véritable piston, inspiré techniquement. Et Kimpembe qui aura eu la meilleure occasion face à Maignan, et qui aura gagné un quatre-contre-un d’un tacle incroyable malgré une blessure à la cuisse. Un geste qui restera dans les mémoires. Les points négatifs, les trois nouvelles blessures (Kimpembe aux ischios, Kurzawa à la cuisse et Florenzi à la cheville). Et la fébrilité de Kehrer, bon de la tête, mais pour le reste, ce n’est pas ça.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (6) – Kehrer (4) – Marquinhos (7.5) – Kimpembe (7) – Florenzi (4,5) – Verratti (7) – Gueye (6,5) – Rafinha (7) Kurzawa (6,5) Di Maria (6.5) – Kean (4.5)