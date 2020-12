Choc de la Ligue 1 à venir au stade Pierre-Mauroy. Lille (2e, 32 points) et le PSG (3e, 31 points) visent la première place détenue provisoirement par l’Olympique Lyonnais (33 points). Pour qui la pole position ? Dans cet objectif, Thomas Tuchel remet son 5-3-2 mais avec un trio Kehrer-Marquinhos-Kimpembe derrière. Les ailes sont occupées par Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa. L’ancien lillois Gana Gueye est préféré à Leo Paredes dans l’entrejeu. Marco Verratti et Rafinha doivent apporter technique et contre-pressing au PSG, pour bien servir Moise Kean et Angel Di Maria. Car Kylian Mbappé, encore miné par des soucis musculaires, est parti pour être au mieux un joker offensif ce soir. Le champion du monde est sur le banc. Côté lillois, c’est l’équipe attendue que Christophe Galtier a choisi d’aligner.

Fil du match

Une bonne première mi-temps du PSG, de l’intensité, une maitrise du jeu, un entrejeu Verratti-Gueye-Rafinha brillant, Marquinhos omniprésent. La meilleure occasion pour Kimpembe juste avant la pause, mais 0-0 au final. Seul élément fébrile dans le onze : Thilo Kehrer. La seconde période propose le même scenario. Paris joue très bien, mais n’arrive pas à conclure. A la 79e minute, le PSG manque de se faire contrer, malgré une douleur à l’ischio, Kimpembe réalise le tacle de l’année pour sauver son équipe. Puis c’est l’heure de la casse, dix minute avant le coup de sifflet final… Kurzawa (très bon ce soir) se blesse à la cuisse, et Florenzi est victime d’un tacle de Kehrer. Trois joueurs de plus à l’infirmerie. 0-0 entre Lille et le PSG, c’est mal payé pour Paris qui aura eu la main sur le match, mais il manquait quelque chose devant.

Feuille de match du Lille/PSG : 0-0 (0-0)

16e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 20 décembre 2020 à 21 heures au stade Pierre-Mauroy – Diffuseur : Téléfoot – Arbitre : Letexier – VAR : Pignard et Bien – 4e arbitre : Schneider – Avertissements : Kehrer (6e), Kimpembe (19e) – But : –