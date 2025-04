Luis Enrique : « Nous voulons écrire une page de l’histoire en France », avant USLD / PSG

A la veille de sa demi-finale de Coupe de France face à l’USL Dunkerque, le PSG a tenu sa conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour Luis Enrique de répondre aux questions des journalistes sur la rencontre et l’actualité du club de la capitale.

L’invincibilité du PSG à l’extérieur (PSG TV)

« A mon avis, cette statistique reflète clairement la mentalité et la constance de l’équipe à l’extérieur ».

Ce que Luis Enrique aime en CdF & un mot sur Dunkerque (PSG TV)

« Je dirais l’imprévisibilité de la compétition, chaque match est différent […] Dunkerque joue bien avec et sans le ballon, ce sera un match difficile. Il recherche les joueurs avec ballon, et défendent en pressant et en avançant sans ballon ».

Le PSG trop favori en Coupe de France ?

« Le risque de prendre les autres de haut ? Après avoir analysé le match (contre Saint-Etienne), la première demi-heure a plus à voir avec Saint-Etienne qu’avec nous. Nous n’étions pas à notre rythme habituel mais Saint-Etienne a très bien joué ».

L’entraîneur adverse ancien coach de Gonçalo Ramos et Joao Neves

« Je connais l’entraîneur. C’est un fait que je viens d’apprendre, j’en parlerais avec Gonçalo et Joao et je verrai s’ils peuvent m’aider. Mais nous avons analysé Dunkerque, ils ont battu trois équipes de Ligue 1. J’aime le style de Dunkerque ».

La dernière ligne droite de la saison 2024 / 2025

« Je vais l’aborder comme d’habitude. Depuis la saison dernière, nous pensons de façon générale et pas sur un seul match Nous adorons être dans une calendrier chargé parce que cela veut dire que nous sommes engagés dans toutes les compétitions ».

Les éloges que le PSG reçoit en ce moment

« Nous recevons des éloges et cela affaiblit en général. Je travaille tous les jours pour qu’il n’y ait aucun relâchement. Mon objectif est que tous le matchs et les adversaires ressentent des difficultés. Ce n’est pas facile de gérer cet excès d’euphorie. ».

Interrogé sur Désiré Doué, Luis Enrique refuse de parler de son joueur

« Je vais parler d’un point de vue général parce que c’est là que vient le danger de l’excès d’euphorie. (…) J’ai vu que Barcola avait été critiqué, pareil pour Doué en début de saison. C’est un moment très positif pour les joueurs mais concentrons nous sur dont a besoin l’équipe ».

Comment aborder la Coupe de France

« Nous n’avons jamais changé d’état d’esprit, nous jouons de la même manière, nous tentons d’améliorer notre performance et la meilleure manière de faire est de respecter l’adversaire, jamais de relâchement. Nous voulons écrire une page de l’histoire en France et il faut prendre chaque match comme un défi. C’est notre objectif contre Dunkerque ».

L’altruisme de Bradley Barcola

« Barcola définit parfaitement… Il a commencé la saison avec une série spectaculaire et à partir de là, il a été l’un des joueurs qui a le mieux compris que lorsqu’il y a un joueur mieux placé que toi, il fait une passe décisive. Une passe décisive qui laisse le coéquipier face au but face au gardien, c’est encore mieux, ça montre la générosité des attaquants de Barcola. Nous recherchons toujours le joueur le mieux placé devant le but. Les joueurs marquent plus de buts, nous sommes l’une des meilleures équipes d’Europe. Ça valide l’importance de joueurs capables de donner de meilleurs ballons à ses coéquipiers ».

A propos d’Ibrahim Mbaye

« S’il peut jouer demain et d’autres matchs ? Sans aucun doute. Il s’entraîne depuis un an, il a une amélioration évidente. Cette capacité avec quel type de joueurs tu vas jouer et s’engager. Ce que j’aime le plus de lui, c’est son attitude. Quand il revient avec U23 et U19 ou en sélection nationale, son attitude défensive paraît excellente, on connait déjà son attitude en attaque. C’est un pari du stade et il faut avancer petit à petit. C’est un joueur que le club a choisi ».

Luis Enrique défend la Ligue 1

« Je comprends que cette année, avec la différence de points que nous avons par rapport au deuxième, ça pourrait avoir l’air différent. Nous sommes en train de battre des records. Ça peut porter à l’image de la L1 mais le niveau des équipes françaises a été démontré en Ligue des Champions. C’est là que se situe le niveau de la L1. Un club français peut gagner la Ligue des champions. Qu’il y ait un grand écart, cela est dû à nos statistiques et nos records ».

