CdF : USL Dunkerque / PSG, des retrouvailles pour Joao Neves et Gonçalo Ramos

Le PSG doit aller chercher sa place en finale de Coupe de France ce mardi (21h10 sur BeIN Sports & France TV) face à l’USL Dunkerque (L2). La rencontre avec le club nordiste sera l’occasion de retrouvailles pour deux Parisiens.

Au Paris Saint-Germain respectivement depuis le mois d’août 2023 et le mois d’août 2024, Gonçalo Ramos et Joao Neves ont tous les deux grandi au SL Benfica. L’attaquant a rejoint les professionnels de son club formateur au cours de l’été 2020, et le milieu de terrain à partir de la saison 2022 / 2023. Ainsi, les deux joueurs ont fait leurs classes ensemble du côté du club portugais, passant de la formation à toutes les catégories jeunes, et passant également entre les mains de Luis Castro de 2019 à 2022, entraîneur des jeunes lisboètes à l’époque et aujourd’hui sur le banc de … l’USL Dunkerque ! Le technicien portugais de 44 ans a rejoint le nord de la France et l’actuel cinquième de Ligue 2 en octobre 2023. En conférence de presse d’avant-match ce dimanche, Luis Castro s’est exprimé sur ses deux anciens protégées, qu’il s’apprête à affronter : « Ce sont deux des meilleures personnes avec qui j’ai travaillé dans le foot, humainement et professionnellement. Donc je ne suis pas surpris de leur évolution. Gonçalo travaillait plus que les autres, alors qu’il redescendait de l’équipe première. À partir de là, c’est facile de connaître sa personnalité […] Que dire que vous ne savez pas déjà ? Vous regardez une image de lui un instant lors d’un match avec Paris, et vous voyez qu’il est connecté avec tout le monde à 200 %« .

Le PSG croisera également la route d’un ancien bourreau …

Sous les ordres de Luis Castro en 2019 / 2020, Gonçalo Ramos avait fini la saison en tant que meilleur buteur de Youth League, quand Joao Neves avait remporté le titre avec l’actuel coach de l’USL Dunkerque lors de la saison 2021 / 2022. Concernant la demi-finale de Coupe de France face au PSG, la meilleure équipe qu’il n’ai jamais affronté selon ses dires, Luis Castro a loué le collectif de Luis Enrique, et compte bien le respecter dans le jeu « car si tu ne le fais pas, je pense que tu n’es pas intelligent« . A l’USL Dunkerque, le directeur sportif n’est autre que Demba Ba. l’ancien international sénégalais et natif de la région parisienne a croisé la route du PSG et en a été son bourreau avec Chelsea en quart de final de Ligue des Champions en 2014. Un épisode sur lequel Luis Castro a été interrogé, avec le sourire : « Je ne lui ai pas demandé s’il pouvait jouer. Mais je pense seulement les cinq dernières minutes, il ne peut pas courir plus (rires)« .