Mayulu, Mbaye, Marquinhos… Le point sur le mercato du PSG

Avec la fin de la saison 2025-2026, les dirigeants du PSG peuvent désormais se concentrer à 100 % sur le mercato. Le mercato estival 2026 ne s’annonce pas des plus mouvementés.

Le PSG a terminé sa saison 2025-2026 avec une nouvelle Ligue des champions remportée contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3). Si un grand nombre de ses joueurs vont jouer la Coupe du monde, les dirigeants parisiens vont pouvoir se concentrer à 100 % sur le mercato estival. Selon RMC Sport, ce dernier « ne s’annonce pas des plus mouvementés, mais quelques incertitudes demeurent. Le plus certain, c’est qu’il devrait y avoir des sorties. Et que ces sorties seront compensées. » Et en ce qui concerne les départs, les deux joueurs les plus susceptibles de partir sont Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, qui aspirent à avoir plus de temps de jeu. « Aucune discussion n’a été entamée pour prolonger les contrats des deux joueurs, qui courent jusqu’en 2028. Si un club arrive en faisant une proposition jugée acceptable par le club, le Sud-Coréen et le Portugais partiront », assure le média sportif.

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Bradley Barcola poursuit ses discussions pour prolonger

Autre joueur dont l’avenir est incertain au PSG, Ibrahim Mbaye. Plusieurs clubs s’intéressent à lui. Reste à savoir si le PSG est prêt à étudier des offres pour celui qui est considéré comme un très grand talent sur le point d’éclore au plus haut niveau, lance RMC Sport. « Du côté des valeurs sûres de l’effectif parisien, Bradley Barcola est, comme Ousmane Dembélé, en négociation pour une prolongation de contrat. Il est suivi par d’autres clubs européens à l’affût d’un éventuel achoppement des discussions autour d’un nouveau bail parisien. » En fin de contrat en juin 2027, Senny Mayulu n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Mais les négociations se poursuivent à ce sujet, assure le média sportif. En ce qui concerne Marquinhos, encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le PSG ne le retiendra pas s’il veut s’en aller. Mais son souhait serait de rester. Si jamais il devait partir, le club de la capitale se mettra en quête d’un autre défenseur. « Quoi qu’il en soit, la direction parisienne souhaiterait se renforcer à gauche, avec un profil capable d’évoluer dans le couloir comme en charnière centrale », conclut Fabrice Hawkins.





