Sous le feu des critiques jusqu’à vendredi, Kylian Mbappé provoque désormais des interrogations sur son avenir. A 22 ans, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, l’attaquant doit donner une orientation à son plan de carrière. Le journaliste Pierre Ménès ne croit pas que l’herbe soit plus verte ailleurs.

“Auteur de deux buts et d’une passe décisive, Mbappé s’est réveillé et a parlé avec beaucoup d’humilité et d’intelligence à la fin du match, reconnaissant qu’il n’avait pas été bon ces derniers temps et qu’au prix où il était payé, il pouvait jouer tous les trois jours – un discours qu’on n’entend pas si souvent. Il a aussi évoqué son avenir, sans lâcher d’info évidemment mais avec une certaine franchise”, observe Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “De toute façon, vu la situation économique, il n’y a pas beaucoup de clubs qui ont les moyens de s’offrir Mbappé et le salaire qui va avec. Surtout qu’au Real, ce n’est pas une star qu’il faut acheter mais toute une équipe à reconstruire. Est-ce mieux aujourd’hui d’aller au Real ou de rester au PSG ? Chacun jugera depuis sa fenêtre.” Auparavant, Pierre Ménès avait tweeté cela : “Les déclarations de Mbappé sont quand même claires. Il réfléchit. Maintenant dans quel état sera le Real la saison prochaine avec beaucoup de joueurs de fin de cycle. La situation économique globale plaide en faveur du PSG. Après il est capable de ne faire qu’un choix sportif.”