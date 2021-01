Kylian Mbappé était très attendu vendredi soir. Sous le feu des critiques depuis le début de l’année, l’attaquant du PSG a répondu sur le terrain avec deux buts et une passe décisive après avoir provoqué l’exclusion du gardien de but suisse de Montpellier (16e). Interrogé sur la star de 22 ans, le consultant de France Bleu Paris Eric Rabesandratana a proposé sa grille de lecture. Assez différente.

“Je n’étais pas trop inquiet pour Kylian Mbappé parce que ce n’était pas une question de physique, on était plus sur un joueur qui boude. Un joueur qui ne réussissait pas tout ce qu’il entreprenait. Il voulait un peu faire du Neymar, ce qui était casse-pied. Il essayait de changer son attitude, d’avoir plus de responsabilités. Il les prenait mais pas de la bonne façon. En sortant un peu de son registre. Il se mettait une pression supplémentaire. Ca venait parasiter ses prestations et son cerveau de joueur. Il réfléchit trop et se pose trop de questions. C’est comme ça avec les surdoués, ils veulent tout analyser, tout comprendre. Et ils oublient la simplicité, la spontanéité”, a commenté l’ancien capitaine du PSG ce matin sur les ondes. “Hier on l’a retrouvé dans une idée un peu collective. Avec une spontanéité en connexion avec la volonté de Pochettino, du jeu rapide vers l’avant avec une touche de balle. C’est bien mais attention parce qu’en fin de match il a quand même oublié Neymar qui était seul devant le but… Ce n’est pas très grave mais ça montre qu’il veut augmenter ses stats. Mais hier, on a vu beaucoup de choses très bonnes dans le jeu de Mbappé. On a besoin qu’il retrouve une régularité sur tout un match. On en a envie, on en a besoin, on va continuer de scruter ses performances.”