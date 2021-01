Le PSG s’est imposé 4-0 vendredi soir contre Montpellier. On attendait de voir les Rouge & Bleu après une vraie semaine de travail, et ils n’ont pas déçu. Y compris Geoffroy Garétier, journaliste de Canal Plus. “On a retrouvé les Quatre Fantastiques et on a retrouvé le PSG flamboyant. On a retrouvé de la cohérence, de la cohésion, de la simplicité, de l’allant, de la verticalité, plein de choses intéressantes qui nous donnent envie de voir la suite. Il me semble qu’il y a une direction décidée par Pochettino et que les joueurs adhèrent“, a déclaré Garétier. “Il faudra voir dans la durée. Mais ça me plait.”

Si Kylian Mbappé est intervenu au micro de la chaîne Téléfoot hier soir au Parc des Princes, il s’était arrêté auparavant à celui de Canal Plus. Avec un discours assez similaire. “La vérité, c’est que je n’étais pas bon. Je sais me regarder dans une glace, je sais quand je joue bien ou pas. Là, j’ai été décisif, j’ai fait un bon match. Mais ce n’est pas encore un très bon match. Je retrouve des jambes, j’arrive à répéter des efforts, ça va aller de mieux en mieux. La semaine a permis de travailler. Parce que sinon on n’a pas le temps de récupérer, de faire les soins, plein de choses qu’on n’a pas quand on joue un samedi à 21 heures puis le mardi… C’est comme ça, on s’adapte. On est payé très cher pour être performant tous les trois jours, on ne doit pas se plaindre“, a commenté Kylian Mbappé au micro d’Olivier Tallaron. “Pochettino ? C’est un nouveau coach, une nouvelle méthode. On va voir avec le temps. Pour l’instant, c’est bien. Il faut continuer. La prolongation de contrat ? On discute. J’ai toujours dit que j’étais heureux à Paris. Le PSG m’a donné des possibilités incroyables. Je suis reconnaissant à vie de ce que le club m’a donné. Après, je dois réfléchir à ce que je veux faire. Ce n’est pas juste signer pour signer. C’est vraiment s’inscrire dans un projet de longue durée, ça demande une réflexion. Ca avance.“

“C’est le Kylian lucide. Celui qu’on a toujours apprécié. Il a une capacité d’analyse très forte en temps réel. Ces derniers temps il était agacé, grognon, parce que son jeu était brouillon. Il dit la vérité, il n’était pas bon” a rebondi Geoffroy Garétier lors du Late Football Club. “Depuis quelques matches, il court entre 9 et 10 kms. A l’automne, c’était entre 7 et 8. On le voit dans une position plus axiale et plus compacte. Pour moi, c’est le signe qu’il retrouve la forme.