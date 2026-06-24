Mercato : le LOSC réclame une somme XXL pour Bouaddi

Le LOSC aurait fixé son prix dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Et pour arracher la signature du joyau marocain, il faudra sortir le chéquier.

Sensation de ce début de Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi confirme toutes les belles choses affichées depuis ses premiers pas en Ligue 1. Du haut de ses 18 ans seulement, l’international marocain fait preuve d’une extraordinaire maturité dans son jeu. Des prestations qui permettent aujourd’hui au LOSC de se frotter les mains. Car oui, les dogues ne seraient pas contre vendre le natif de Sanlis, surtout si un très gros chèque vient accompagner ce transfert.

à lire aussi : Mercato – le PSG défie la Premier League pour Summerville

Le LOSC attend 80 millions d’euros pour Ayyoub Bouaddi

Un temps annoncé sur les rangs, le Paris Saint-Germain se serait, aujourd’hui, éloigné de ce dossier. La raison n’est pas financière mais sportive. En effet, Luis Enrique estimerait ne pas avoir besoin de renforts supplémentaires dans l’entrejeu. Reste que si le club parisien change d’avis, la somme attendue par le LOSC aura peut-être de quoi faire réfléchir. Selon Mario Cortegana, journaliste pour The Athletic, le club nordiste attendrait pas moins de 80 millions d’euros pour vendre Ayyoub Bouaddi.

⚡Real Madrid squad audit

➕Enzo Fernandez as Mourinho's preferred choice, Bouaddi rated but not top priority

➕Bastoni & Schlotterbeck (pending injury) more likely than Dias

➕Sales at LB & midfield needed

➕Bellingham key in Mou's 4-2-3-1@TheAthleticFChttps://t.co/xKN1WUj8ua — Mario Cortegana (@MarioCortegana) June 24, 2026

Le journaliste précise que le Real Madrid ne fait pas de ce dernier une priorité pour l’heure puisque José Mourinho préfèrerait Enzo Fernandez. De son côté, le PSG ne devrait donc pas non plus bouger dans ce dossier.