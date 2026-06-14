Ayyoub Bouaddi n’est pas une priorité de recrutement pour le PSG

Ayyoub Bouaddi a tapé dans l’œil du monde entier hier lors du match nul entre le Maroc et le Brésil. Même si son profil plaît au sein du PSG, il ne serait pas une priorité de recrutement.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG durant l’été 2023, le club de la capitale a décidé de changer son fusil d’épaule dans le recrutement. Fini la recherche de superstars mondiales pour privilégier le recrutement de jeunes talents qui pourront exploser sous le maillot des Rouge & Bleu. Ayyoub Bouaddi répond à ce profil. L’international marocain (18 ans) a brillé avec Lille cette saison et vient de réaliser une prestation XXL avec les Lions de l’Atlas contre le Brésil hier soir (1-1). Sa prestation a enflammé les réseaux sociaux et les supporters parisiens ont demandé à leur direction de le recruter.

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Il est apprécié au sein du PSG

Mais selon les informations d’Onze Mondial, si son profil est adoré au sein du PSG, il ne fait pas partie des priorités de recrutement des dirigeants parisiens pour ce mercato estival. « Bien que son profil et son entourage soient connus du club capitale, le recrutement d’un milieu de terrain n’est pas la priorité des dirigeants franciliens. Paris n’a d’ailleurs pas intensifié les contacts ces derniers mois et semaines. » Il estime déjà avoir un milieu de terrain fourni. Les priorités de recrutement sont ailleurs : un latéral gauche jeune et un ailier droit faux pied. Le reste du mercato sera déterminé en fonction de potentiels départs, conclut le média sportif. Au micro de The Athletic, Ayyoub Bouaddi a évoqué son avenir. « Je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi, mais pour l’instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du monde et nous allons tout donner pour faire de notre mieux. »