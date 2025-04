Mercato : Longtemps associé au PSG, Mohamed Salah proche de prolonger avec Liverpool

Pour le mercato estival du PSG, le nom de Mohamed Salah a longtemps raisonné sous les cieux parisiens. Libre de tout contrat à la fin de la saison, l’Égyptien devrait cependant prolonger l’aventure avec Liverpool.

Après huit saisons à Liverpool, le contrat de Mohamed Salah arrive à son terme à la fin de cet exercice 2024 / 2025. Dans cette situation, l’Égyptien s’est prêté à des déclarations concernant son avenir, affirmant que cette saison serait la dernière avec les Reds : « Je veux gagner la Premier League. C’est probablement parce que nous n’avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du COVID) et aussi, parce que c’est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville« . Une sortie médiatique qui avait fait naître des spéculations autour d’une arrivée de Mohamed Salah au Paris Saint-Germain. Cependant, les dernières informations font état d’un rapprochement des positions entre les représentant du numéro 11 de Liverpool et l’actuel leader de Premier League. Ainsi, selon les informations de Foot Mercato « Mohamed Salah va bel et bien poursuivre l’aventure sur les bords de la Mersey« .

L’indiscutable meilleur buteur de Premier League cette saison serait sur le point de parapher un nouveau bail de deux saisons avec Liverpool, prolongeant ainsi son aventure chez les Reds pour atteindre la décennie. Cet épilogue était celui désiré par Mohamed Salah, et désormais le plus probable. Sur le plan financier, le nouveau salaire de l’attaquant n’a pas filtré.