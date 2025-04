Officiel : Nouvel équipementier pour Achraf Hakimi

Les clubs s’échangent les joueurs lors du mercato, et les marques elles n’attendent pas de période afin de faire des affaires. Ainsi, après une longue aventure avec Adidas, Achraf Hakimi change d’équipementier.

Depuis le début sa carrière professionnelle au Real Madrid, Achraf Hakimi était accompagné par la marque Adidas. Tout au long de son parcours et plus particulièrement lors de grandes compétitions internationales comme à l’occasion de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le latéral droit a porté des crampons mythique de la marque allemande. Lors du parcours historique du Maroc jusqu’en demi-finale du Mondial, le numéro 2 du PSG portait la Predator. Un parcours qui avait mis le joueur au rang d’icône dans son pays d’origine, le Maroc. Ainsi, le potentiel marketing d’Achraf Hakimi n’a cessé de croître, ce qui a poussé la marque américaine Under Armor a misé sur lui aujourd’hui, et le faire quitter Adidas. Par le biais d’une communication officielle sur ses réseaux sociaux, Under Armor a partagé une vidéo d’annonce légendée « Ici c’est Hakimi« .

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Under Armor, une marque qui conçoit d’excellents produits et qui correspond parfaitement à mes valeurs« , a déclaré Achraf Hakimi, qui portera désormais la paire de crampons Shadow Elite 3, et sera ambassadeur des gammes de vêtements de performance et de lifestyle de la marque basée à Baltimore, en dehors des terrains également. Dans son portefeuille d’athlètes de haut niveau, Under Armor compte déjà plusieurs footballeurs dont Pedro Porro (Tottenham), Sacha Boey (Bayern Munich) ou encore Ferran Torres (FC Barcelone).