PSG : La NBA et QSI en pourparlers pour la création d’une franchise

Au départ une rumeur, aujourd’hui la volonté de la NBA de s’implanter en Europe se concrétise. Le numéro un de la ligue américaine de Basket, Adam Silver, l’a confirmé, et le PSG devrait être une place centrale de ce projet.

Depuis plusieurs mois, les informations affluent autour de l’implantation de la NBA en Europe. Ces derniers jours, cette future révolution dans le monde du sport se concrétise davantage. Pour cela, le Paris Saint-Germain devrait être une place centrale, et Adam Silver, patron de la NBA, l’a bien compris. En effet, dans sa stratégie, l’homme de 62 ans a conscience qu’il faut viser des places fortes du sport en Europe, mais aussi de fortes entités sur le plan financier afin de concurrencer du mieux possible l’Euroleague. C’est avec cette réflexion que les pourparlers seraient en cours entre la NBA et QSI, fond d’investissement qatari propriétaire du Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe dans leur podcast Step Back. Contactés par leur soin, les portes parole de QSI confirme que la ligue américaine de basket a contacté les qataris. Dans sa volonté d’entités fortes financièrement, la NBA a également approché les dirigeants émiratis de Manchester City.

Concernant les affaires du PSG et de ses propriétaires, QSI, les discussions sont plus concrètes et larges. Toujours selon les journalistes de L’Equipe, les pourparlers porteraient aujourd’hui sur la création d’une franchise en partant de zéro, ou la possibilité d’un rachat de la franchise parisienne déjà en place : le Paris Basketball. Concernant cette seconde option, les pensionnaire de l’Adidas Arena, avec une salle déjà créé et un écosystème implanté, les dirigeants américains seront en position de force face à QSI. Ces derniers échangent également avec la NBA concernant les contours de cette implantation en Europe. En effet, les dirigeants qataris ont la volonté d’accueillir des matchs, mais évidement de les diffuser par le biais de BeIN Sports. A noter que le Qatar entrerait dans le basket avec l’organisation de la Coupe du Monde en 2027 en ligne de mire.