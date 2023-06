Mercato : Luis Campos se penche sur un Brésilien du FC Porto

Le mercato a ouvert ses portes depuis plus d’une semaine et le PSG multiplie les pistes. Ce jour, c’est Pepê, ailier brésilien du FC Porto, qui est annoncé dans le collimateur rouge et bleu par la presse portugaise.

Au cours des dernières heures, c’est le dossier du nouveau coach qui accapare l’espace médiatique du PSG. Julian Nagelsmann n’étant plus en course, se serait Luis Enrique qui devrait être intronisé à la tête de l’effectif parisien. C’est, du moins, la dernière tendance. Et en ce qui concerne le mercato pur et dur, Luis Campos continue de prospecter à tout va. La presse lusitanienne fait d’ailleurs état d’un intérêt du décideur à l’égard de Pepê, le virevoltant ailier du FC Porto.

À voir aussi : Luis Enrique devrait être le prochain entraîneur du PSG

🚨 BREAKING : Nasser Al-Khelaifi pousse en interne pour le recrutement de Harry Kane cet été 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



[Le Parisien]

🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/w0hQDfaFnh — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 18, 2023

Un nouveau brésilien dans le viseur de Campos

Cette saison, l’Auriverde de 25 ans a inscrit 4 réalisations en plus de distillé 7 offrandes au sein de l’élite portugaise. A Bola nous explique donc que son profil plairait tout particulièrement à Luis Campos qui songerait à dégainer dans les jours à venir. La concurrence s’annonce toutefois assez rude puisque, toujours selon cette source, Tottenham serait d’ores et déjà passé à l’attaque dans ce dossier avec une offre chiffrée. Une offre, dont le montant n’a pas filtré, jugée en-deçà des attentes du FC Porto. Et pour déloger Pepê, il faudra se montrer convainquant et surtout proposer une somme extrêmement élevée. Un joueur qui possède, en outre, une clause libératoire de 75 millions d’euros. Sachant que son ancien club, à savoir le Gremio Porto Allegre, possède divers intéressements sur un futur transfert, Porto souhaiterait boucler une vente la plus proche possible de cette dite clause. Reste à savoir si le PSG acceptera d’aligner un tel montant sur la table…