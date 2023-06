Nagelsmann pas convaincu par le projet parisien

Avec la fin de la piste menant à Julian Nagelsmann, le flou règne au PSG concernant son futur entraîneur. Et ce revirement de situation avec le coach allemand peut s’expliquer par un manque de garantie dans le projet sportif des Rouge & Bleu.

Qui succèdera à Christophe Galtier sur le banc du PSG ? Alors que Julian Nagelsmann semblait être la priorité du board parisien pour occuper le banc la saison prochaine, le technicien allemand ne posera finalement pas ses valises dans la Ville Lumière, d’après L’Equipe. Désormais, le flou règne chez les Rouge & Bleu, même si d’autres pistes sont creusées comme celle menant à Thiago Motta. Et selon les informations de Foot Mercato, « le flou qui règne sur l’identité du futur coach au PSG n’aide, en effet, pas à l’avancée du mercato parisien. » Malgré des accords avec certains joueurs, le board du PSG peine à conclure certains dossiers car « le projet présenté est à ce jour un frein pour obtenir leur oui définitif. »

Campos avait présenté une liste de joueurs à Nagelsmann

Pour convaincre Julian Nagelsmann de rejoindre le PSG, Luis Campos, s’était déplacé au Monténégro pour rencontrer l’Allemand sur son lieu de vacances. Le conseiller sportif des Rouge & Bleu avait notamment soumis une liste de joueurs à l’ancien coach du RB Leipzig. « Ce dernier avait d’ailleurs validé plusieurs cibles, tout en commençant à discuter avec eux et les tenant régulièrement au courant de l’avancée des négociations », précise FM. Mais le technicien de 35 ans voulait s’engager dans un projet sportif fiable et solide et voulait surtout être convaincu par le projet du PSG, avant de donner une réponse définitive. « Nagelsmann n’a, semble-t-il, pas eu les réponses espérées. » Les Rouge & Bleu devront donc rapidement se remettre de cet échec pour trouver le successeur de Christophe Galtier, toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Et avec la fin de la piste Julian Nagelsmann, « Luis Enrique et Thiago Motta apparaissent, aujourd’hui, comme les deux candidats les plus probables pour entraîner les Rouge et Bleu la saison prochaine. »