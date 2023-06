Luis Enrique, le choix numéro un du PSG

Selon toutes vraisemblances, Luis Enrique sera le futur coach du PSG. L’option privilégiée depuis le début par la direction parisienne, nous expose ce jour Le Parisien.

Après de nombreux atermoiements, l’identité du prochain coach du PSG sera très prochainement annoncé. Si la liste des techniciens associés au club de la capitale a été longue comme le bras, ce serait finalement Luis Enrique qui devrait poser ses valises dans la capitale française. Six ans plus tard, l’ancien sélectionneur de la Roja retrouvera donc un banc, lui qui avait quitté le FC Barcelone en 2017, une Ligue des Champions (2015) dans l’escarcelle.

Luis Enrique érigé en priorité dès le départ

En ce sens, Le Parisien dresse un tableau assez linéaire des négociations entre le PSG et ses options pour succéder à Christophe Galtier. Si énormément de noms et de profils ont été sortis par-ci par-là, trois entraîneurs auraient réellement négocié avec le board rouge et bleu : Julian Nagelsmann, Xabi Alonso et, donc, Luis Enrique. Thiago Motta, perçu comme le favori après l’échec de la piste Nagelsmann, aurait échangé une seule fois par téléphone avec le club. Et pour ce qui est de la piste menant à Sergio Conceiçao ? Celle-ci n’émanerait nullement d’une approche du PSG mais plutôt d’un bruit de couloir lancé par son entourage proche afin de servir les intérêts de l’homme de 48 ans. In fine, Luis Enrique et Julian Nagelsmann étaient apparemment les seules options concrètes. Les pourparlers se seraient d’ailleurs tenus en parallèle entre les deux hommes et le PSG. Le premier cité écarté suite à des mésententes entre les différentes parties, ce sera donc logiquement le technicien ibère qui débarquera. Le Parisien confirme l’information selon laquelle un accord aurait été trouvé, quelques détails restant à boucler tels que la durée du contrat et le mercato.

Le média nous explique que Luis Enrique, possédant un fort caractère et de vraies principes de jeu, va désormais s’atteler à modeler son effectif avec ses dirigeants au cours de l’intersaison. Il devrait, en ce sens, proposer des noms afin de pouvoir mettre en place sa philosophie de jeu à Paris. D’ailleurs, Le Parisien précise que Nasser Al-Khelaïfi aurait glissé un nom avec grande insistance à Luis Campos, celui d’Harry Kane. Le président parisien ferait le forcing en interne pour que l’avant-centre de l’Angleterre rallie ses rangs.