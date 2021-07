Micoud : “Je trouve très bon Verratti, très affûté”

Ce soir (21 heures, TF1, BeIN Sports 1), l’Italie affronte l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2020. Une rencontre que devrait débuter Marco Verratti au contraire de Pablo Sarabia. Le milieu offensif – auteur de deux buts et deux passes décisives dans la compétition – est forfait pour cette rencontre comme l’a dévoilé son sélectionneur, Luis Enrique. Il souffre des adducteurs. Dans l’Equipe du jour, Johan Micoud a dévoilé son onze idéal entre les deux sélections. Et dans cette dernière figure Donnarumma et Verratti.

Pour Verratti, l’ancien meneur de jeu explique. “Je ne pensais pas qu’il allait pouvoir être à ce niveau. Il a remplacé un Locatelli qui avait été excellent. Je le trouve très bon, très affûté et plus résistant qu’avec Paris. Après, c’est le Verratti qu’on aime, toujours à l’aise, même dans les espaces réduits, avec une prise de risque maximale, de la justesse dans tout ce qu’il fait.“

En ce qui concerne Donnarumma : “Je l’ai trouvé très rassurant, très serein. Il a de la présence, sur sa ligne et dans les airs. Il était attendu. C’est sa première grande compétition et il ne tremble pas. Il est décisif alors qu’il n’a pas beaucoup de travail. Et ce n’est pas facile à gérer, surtout pour un jeune gardien. C’est ce qui va aussi lui arriver au PSG, une autre équipe dominante.“

Le XI idéal Italie / Espagne de Micoud : Donnarumma – Azpilicueta, Bonucci, Chiellini, Jordi Alba- Koke, Jorginho, Verratti -Chiesa, Morata, Insigne