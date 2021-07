Revue de Presse PSG : Sergio Ramos, Hakimi, la reprise…

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 6 juillet 2021 dans la presse hexagonale… Les arrivées de Sergio Ramos et d’Achraf Hakimi, le reprise de l’entrainement et la demi-finale de l’Euro Espagne / Italie sont les thèmes du jour.

L’Équipe fait sa Une sur l’arrivée d’un “monument à Paris” en la personne de Sergio Ramos. Après Beckham, Buffon et Daniel Alves, le PSG tente de nouveau “l’expérience” de chercher un joueur “ultra expérimenté libre de tout contrat”. Le quotidien sportif explique que le club de la capitale “franchit encore un cap” en ramenant “une légende contemporaine du football”. Si le joueur “retrouve son niveau de 2019/2020”, l’Espagnol serait “un renfort de choix” pour la défense Rouge & Bleu. Au-delà de la qualité du footballeur, c’est un véritable “patron” qu’a ramené le Paris Saint-Germain dans ses rangs. Une donnée qui comblerait “un vide dans ce domaine” qui a longtemps fait “souffrir” les Rouge & Bleu. Il est aussi “un homme de records” avec des titres en pagaille !

Le média sportif annonce aussi l’arrivée imminente d’Achraf Hakimi au PSG qui est considéré comme “un gros coup de ce mercato” et est aujourd’hui “l’un des meilleurs joueurs à son poste”. Potentiellement il serait même “la meilleure recrue au poste d’arrière droit” sous l’ère QSI. Une tâche pas si compliquée lorsque l’on connait le passif du club parisien. L’international marocain devrait rapidement se sentir à l’aise puisqu’il parle français.

Le quotidien L’Équipe fait une projection sur les différentes formations que pourrait mettre en place Mauricio Pochettino avec l’arrivée des trois nouvelles recrues parisiennes. Les Rouge & Bleu auraient la possibilité d’évoluer en 4-2-3-1, en 3-5-2 ou encore en 4-3-3. Dans une défense à 4, Sergio Ramos serait en ballottage avec Presnel Kimpembe au poste de défenseur central gauche.

À noter les titularisations de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma pour la première demi-finale de l’Euro contre l’Espagne sans Pablo Sarabia, blessé à la cuisse.

La reprise “en ordre dispersée” est aussi évoquée avec un groupe amputé par tous les joueurs participant à l’Euro et à la Copa America. À noter que Dagba et Bernat sont restés en salle et les prochains jours devraient être rythmés par des batteries de tests à l’hôpital américain.

C’est aussi le sujet abordé par Le Parisien dans son édition du jour qui parle d’une “ambiance tranquille” régnant au centre d’entrainement Ooredoo ce lundi après-midi. Le journal local revient sur l’arrivée de Leonardo à 14h00 en étant au téléphone avec le juriste chargé des contrats, Lucas Vigneron. Si Keylor Navas était présent sur les pelouses de Saint-Germain-en-Laye, Alphonse Areola manquait à l’appel.