Verratti : “C’est fantastique de vivre ça”

L’Italie s’est qualifiée hier soir pour les demi-finales de l’Euro après sa victoire contre la Belgique (1-2). Titulaire au milieu de terrain, Marco Verratti a une nouvelle fois réalisé une très belle prestation, ponctuée d’une passe décisive pour Barella. À l’issue de la rencontre, le Parisien a tenu à saluer la prestation de son équipe. “On est ému oui, c’est fantastique de vivre ça. On est là, match après match. On a fait beaucoup de sacrifices. Ce soir, on va fêter, parce que c’est une grande victoire contre une grande équipe. On espère donner satisfaction à tous les Italiens, mais on n’a encore rien fait.“

Verratti qui a eu une pensée pour Leonardo Spinazzola, victime d’une grave blessure – rupture du tendon d’Achille – contre les Belges. “Il s’est gravement blessé. On lui dédie cette victoire. Il a fait un grand Euro, ce sera une grande perte.”