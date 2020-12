Le FC Lorient n’a pas démérité ce soir sur la pelouse du Parc des Princes mais s’est quand même incliné face au PSG (2-0). Titulaire dans les buts lorientais, Paul Nardi n’a pas réussi à stopper le penalty de Kylian Mbappé ni la frappe de Moise Kean. Le portier lorientais explique que son équipe est frustrée après le match. Elle a eu plusieurs belles occasions. “Franchement, on ne s’attendait peut-être pas à ce nombre incroyable d’occasions face à cette équipe. Il y a beaucoup de frustration mais on retient qu’on a fait un bon match par rapport au match de Lille (0-4), un adversaire que je juge à un niveau semblable, assure Nardi dans des propos relayés par l’équipe.fr. On a un match (Rennes, dimanche) qui arrive très vite donc on n’a pas le temps de tergiverser et on essaie de retenir le positif. L’arbitrage ? Le rouge est très sévère. C’est frustrant, parce qu’au Parc, face au PSG, en étant promu, il n’y a pas eu de grande différence alors qu’en temps normal le PSG nous aurait tués. C’est dommage.”