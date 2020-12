Titulaire en pointe au côté de Kylian Mbappé ce soir, Moise Kean a une nouvelle fois marqué pour offrir la victoire au PSG contre Lorient (2-0). L’attaquant italien estime que cette victoire va servir au PSG pour avancer et se donner de la confiance avant le choc contre Lille dimanche soir. “Cette victoire va nous servir pour avancer, nous donner du courage dans ce qu’on fait. On travaille pour cette fin d’année et dimanche c’est un match très important contre Lille qui nous attend. Il faudra être prêt pour jouer dimanche“, assure Kean pour PSG TV avant de raconter son but. Rafinha a contrôlé le ballon, mon idée c’était d’aller derrière les défenseurs, couper et marquer. Je ne sais pas si vous avez vu la célébration, c’était pas mal ! (rire) Ça fait plaisir de voir un autre coéquipier avec une couleur (Mbappé, Ndlr).”