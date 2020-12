Battu ce soir sur la pelouse du Parc des Princes par le PSG (2-0) pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, Lorient n’a pas démérité et aurait même pu mener au score avec trois occasions franches non converties. À l’issue de la rencontre – en conférence de presse – Christophe Pelissier a avoué repartir frustré de Paris.

“C’est beaucoup de frustration, j’ai compté qu’on avait eu sept occasions… Et il y a eu cet arbitrage qui a tué le match. On a mis en place un jeu qui a très bien fonctionné sur la première mi-temps. Pas sur la seconde, et on a fini par perdre. J’ai trouvé les deux décisions limites : le penalty et le rouge. Le penalty me semble limite mais il (Mbappé) joue bien le coup. C’est comme ça, peste Pelissier dans des propos relayés par RMC Sport. Non je n’ai eu aucune explication de l’arbitre pour la double faute. C’est lourd de conséquences mais on ne peut jamais rien dire.”

Christophe Pelissier qui a enfin tenu à saluer l’état d’esprit de ses joueurs. “Ce qui me rassure, c’est l’état d’esprit des garçons. […]Même à 0-2 et à dix, on a eu des occasions. Mais le fait de ne pas marquer me chagrine. Il faut retenir le positif : la prestation des garçons et les occasions qu’on s’est créées. J’ai vu des garçons sur la bonne voie.“